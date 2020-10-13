Заявления главы МИД Армении в Москве были неконструктивными - МИД Азербайджана

МИД Азербайджана считает, что заявления главы армянского внешнеполитического ведомства Зограба Мнацаканяна по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сделанные в рамках визита в Москву, направлены против субстантивных переговоров.
«Заявления, сделанные министром иностранных дел Армении во время его официального визита в РФ, традиционно отражают ряд моментов, не соответствующих действительности. Эти пункты направлены на искажение ситуации вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и тем самым преследуют цель отвлечь международное сообщество. Азербайджанская сторона считает такой подход совершенно неконструктивным, поскольку он нарушает нормы и принципы международного права, резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции ОБСЕ, а также заявление по итогам встречи глав МИД трех стран в Москве», - отмечается в заявлении МИД.
Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что в заявлении по итогам встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в Москве подтверждается приверженность сторон нынешнему формату переговоров и предусматривается начало предметных переговоров, основанных на базовых принципах.
«Азербайджанская сторона заявила о готовности начать переговоры в ближайшее время. Армянская сторона, в свою очередь, сразу же стала делать заявления, которые в одностороннем порядке и неточно интерпретировали заявление московской встречи, отражая лозунги самоопределения и признания незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана», - указывает МИД.
Х.Насирзаде
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