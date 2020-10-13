ОПЕК сохранила оценку падения спроса на нефть в 2020г без изменения, прогноз роста в 2021г ухудшен на 80 тыс. б/с

Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,5 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, что практически совпадает с оценкой, сделанной месяцем ранее, говорится в октябрьском отчете ОПЕК.

Эксперты организации повысили на 70 тыс. б/с и 60 тыс. б/с оценку потребления нефти в 2019 и 2020 годах соответственно, поэтому спрос на нефть в текущем году, как ожидается, составит 90,29 млн б/с.

"Несмотря на более высокий, чем ожидалось, спрос в первом полугодии 2020 года из-за устойчивых потребностей в сырье для нефтехимии и запасов топлива для отопления, ожидаемое восстановление спроса на топливо для транспортных средств в течение летнего сезона не оправдало ожиданий и потребовало пересмотра прогнозов по ОЭСР в Европе и Америке в сторону понижения на второе полугодие 2020 года", - говорится в отчете.

В странах, не входящих в ОЭСР, прогноз спроса на нефть на 2020 год был повышен примерно на 0,05 млн баррелей в сутки по сравнению с прогнозами прошлого месяца. Лучшие, чем ожидалось, данные из Китая, демонстрирующие рост потребления топлива в промышленном секторе, поскольку экономика, похоже, находится на пути к восстановлению, более чем компенсировали некоторые потери, наблюдаемые в других регионах, что привело к пересмотру в сторону повышения.

На 2021 год прогноз мирового спроса на нефть был снижен на 0,08 млн баррелей в сутки по сравнению с отчетом прошлого месяца. Эта корректировка в сторону понижения связана с более медленным экономическим ростом, прогнозируемым как в странах ОЭСР, так и в странах, не входящих в ОЭСР. Тем не менее. прогноз роста спроса на нефть составляет около 6,5 млн баррелей в сутки, а общий мировой спрос оценивается на уровне 96,8 млн баррелей в сутки. Хотя прогнозы спроса предполагают рост мировой экономической активности на 4,6%, риски, связанные с пандемией COVID-19 и ее воздействием, по-прежнему вызывают серьезную озабоченность, отмечают эксперты ОПЕК.

Что касается спроса на нефтепродукты, то ожидается, что легкие дистилляты (включая СУГ, газоконденсат и нафту) и дизельное топливо будут поддерживаться за счет улучшения экономической активности и увеличения мощностей в нефтехимическом секторе, в основном в Китае и США в следующем году. Прогнозируется рост всех товаров с учетом низкого уровня спроса в текущем году. С другой стороны, ожидается, что рост спроса на нефть в 2021 году будет ограничен рядом факторов, включая увеличение удаленной работы и дистанционного обучения; сокращение числа международных деловых поездок и поездок на отдых; повышение эффективности в транспортном секторе; политики замещения нефти в электроэнергетике; и сокращение субсидий на топливо.

Предварительные данные за август показали, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР упали на 20,7 млн баррелей - до 3,204 млрд. Это на 226,8 млн барр. выше, чем за тот же период год назад и на 219,3 млн барр. выше среднего значения за последние пять лет. При этом запасы нефти снизились на 30,2 млн барр., а запасы нефтепродуктов увеличились на 9,4 млн барр.