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Макроэкономика 13.10.2020 16:46

МВФ прогнозирует спад экономики Азербайджана в 2020г на 4% из-за COVID-19, в 2021г рост составит 2%

Международный валютный фонд (МВФ) на фоне распространения коронавируса COVID-19 прогнозирует спад экономики Азербайджана в 2020 году на уровне 4%, отмечается в октябрьском обзоре мировой экономики World Economic Outlook, опубликованного фондом.

В апреле 2020 года МВФ спад ВВП Азербайджана в текущем году прогнозировал на уровне 2,2%, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно оценкам фонда, в 2021 году ВВП Азербайджана вырастет на 2% (апрельский прогноз – рост на 0,7%), в 2025 году – на 1,7%

По прогнозам МВФ, инфляция в Азербайджане в 2020 году составит 3% (апрельский прогноз – 3,3%), в 2021 году – ускорится до 3,1% (апрельский прогноз – 3,2%), в 2025 году – до 3,2%.

Дефицит платежного баланса Азербайджана МВФ в 2020 году прогнозирует на уровне 3,6% ВВП (апрельский прогноз – дефицит в размере 8,2% ВВП), в 2021г – дефицит - 4,4% ВВП (апрельский прогноз 3,7% ВВП), в 2025г – дефицит 0,4% ВВП.

Показатель безработицы в Азербайджане в 2020 году составит 6,5%, в 2021 году – снизится 5,8%.

Минэкономики Азербайджана по итогам 2020 года спад ВВП прогнозирует на уровне 2,9%-4,3% в зависимости цен на нефть на мировых рынках. В 2021 году рост ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 3,4%.

Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,2%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МВФ, ВВП, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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