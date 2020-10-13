Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.10.2020 16:49

Трамп рассчитывает победить на выборах, благодаря энтузиазму сторонников и успехам в экономике

Президент США Дональд Трамп заявил, что энтузиазм его электоральной базы поможет добиться переизбрания на выборах 3 ноября 2020 года.

"Вчера вечером у нас прошел мощный предвыборный митинг. Много людей, много энтузиазма. А энтузиазм обеспечивает победы", - написал он во вторник в Facebook.

Трамп напомнил, что во вторник он проведет митинг в Пенсильвании.

"Мы побеждаем. Экономика начинает расцветать. Это происходит очень вовремя!", - добавил президент.

Большинство опросов показывают, что Трамп довольно существенно уступает по популярности своему сопернику на выборах - демократу Джо Байдену. В частности, опросы показывают, что Байден может рассчитывать на успех во многих так называемых "колеблющихся" штатах и даже в некоторых штатах, где обычно голосуют за республиканцев.

Трамп же заявляет, что подобные опросы распространяют ведущие против него борьбу "фейковые" СМИ.

В 2016 году опросы также показывали, что Трамп уступает своей сопернице на президентских выборах Хиллари Клинтон. Тем не менее, в итоге он одержал победу на выборах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ОПТИМИЗМ


Похожие новости


Трамп ответил главному инфекционисту США на обвинение в несогласованном использовании его слов в предвыборной рекламе Белый дом настаивает на возвращении в график отмененных президентских дебатов 15 октября Трамп отказался участвовать в виртуальных дебатах У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу, он хорошо себя чувствует - отчет врача Байден считает необходимым отменить дебаты кандидатов в президенты 15 октября, если Трамп еще будет болен коронавирусом Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]