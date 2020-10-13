Трамп рассчитывает победить на выборах, благодаря энтузиазму сторонников и успехам в экономике

Президент США Дональд Трамп заявил, что энтузиазм его электоральной базы поможет добиться переизбрания на выборах 3 ноября 2020 года.

"Вчера вечером у нас прошел мощный предвыборный митинг. Много людей, много энтузиазма. А энтузиазм обеспечивает победы", - написал он во вторник в Facebook.

Трамп напомнил, что во вторник он проведет митинг в Пенсильвании.

"Мы побеждаем. Экономика начинает расцветать. Это происходит очень вовремя!", - добавил президент.

Большинство опросов показывают, что Трамп довольно существенно уступает по популярности своему сопернику на выборах - демократу Джо Байдену. В частности, опросы показывают, что Байден может рассчитывать на успех во многих так называемых "колеблющихся" штатах и даже в некоторых штатах, где обычно голосуют за республиканцев.

Трамп же заявляет, что подобные опросы распространяют ведущие против него борьбу "фейковые" СМИ.

В 2016 году опросы также показывали, что Трамп уступает своей сопернице на президентских выборах Хиллари Клинтон. Тем не менее, в итоге он одержал победу на выборах.