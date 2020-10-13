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Карабахский конфликт 13.10.2020 16:54

Минская группа ОБСЕ призывает Азербайджан и Армению немедленно выполнить обязательства по прекращению огня

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, Франция и США - во вторник призвали Азербайджан и Армению незамедлительно добиться полного выполнения своих обязательств в соответствии с достигнутыми 10 октября в Москве договорённостями.

"Сопредседатели призывают президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна предпринять незамедлительные шаги для выполнения в полном объеме обязательств сторон в соответствии с московским заявлением от 10 октября", - говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте ОБСЕ.

В нем подчеркивается, что подобные шаги необходимы для "предотвращения катастрофических последствий для региона".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОБСЕ, КАРАБАХ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]