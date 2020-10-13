Минская группа ОБСЕ призывает Азербайджан и Армению немедленно выполнить обязательства по прекращению огня

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, Франция и США - во вторник призвали Азербайджан и Армению незамедлительно добиться полного выполнения своих обязательств в соответствии с достигнутыми 10 октября в Москве договорённостями.

"Сопредседатели призывают президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна предпринять незамедлительные шаги для выполнения в полном объеме обязательств сторон в соответствии с московским заявлением от 10 октября", - говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте ОБСЕ.

В нем подчеркивается, что подобные шаги необходимы для "предотвращения катастрофических последствий для региона".