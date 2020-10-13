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Дальнее зарубежье 13.10.2020 17:16

До 90% мест в реанимациях в Париже могут быть заняты к концу месяца

Около 90% мест в реанимационных палатах парижских больниц государственной сети AP-HP могут быть заняты к концу октября пациентами с COVID-19, заявил во вторник глава сети Мартин Хирш в интервью газете Le Parisien.

"Примерно к 24 октября, по прогнозам, в отделениях интенсивной терапии будут лежать минимум 800-1000 пациентов с COVID-19, по сравнению с 450 пациентами сегодня. Это соответствует примерно 90% всех мест в реанимации", - сказал он изданию.

AP-HP объединяет 44 больницы в Париже и его пригородах, это самая большая сеть больниц в Европе.

Во Франции во вторник проходит заседание кабинета министров, на котором обсуждаются дальнейшие возможные ограничительные меры для контроля ситуации с распространением коронавируса.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, РЕАНИМАЦИИ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]