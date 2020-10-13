Парламент Киргизии утвердил указ президента о введении режима ЧП в Бишкеке

Парламент Киргизии утвердил указ президента страны Сооронбая Жээнбекова о введении режима чрезвычайной ситуации в столице республики, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала заседания во вторник.
Депутаты единогласно поддержали указ президента.
Во вторник парламент страны собрался на внеочередное заседание для рассмотрения указа президента о введении режима ЧП в Бишкеке, в повестку дня также внесен вопрос избрания нового спикера парламента. На заседании зарегистрировано 62 депутата из 120.
10 октября на заседании парламента спикер Мыктыбек Абдылдаев сообщил о своей отставке. В этот же день кандидатура Садыра Жапарова была утверждена в должности премьер-министра.
Жээнбеков во вторник вернул обратно постановление об утверждении Жапарова в должности премьера из-за отсутствия кворума депутатов на заседании 10 октября.
В Киргизии после парламентских выборов 4 октября начался политический кризис. Недовольные результатами голосования партии выступили против итогов выборов, в Бишкеке в митинги переросли в беспорядки.
В ночь на 6 октября протестующим удалось захватить здание парламента, где находится офис президента Киргизии, а также освободить из заключения экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, нескольких лидеров оппозиции, в том числе основателя оппозиционной партии "Мекенчил" (Патриот) Садыра Жапарова.
6 октября Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги парламентских выборов.
9 октября на митинге в Бишкеке машина экс-президента республики Алмазбека Атамбаева была обстреляна. Человек, открывший огонь, объявлен в розыск. Президент Киргизии в тот же день подписал указ о введении в городе чрезвычайного положения.
В минувшую субботу по новому делу о беспорядках в Бишкеке были задержаны экс-президент Атамбаев и несколько его сторонников.
В минувший понедельник президент повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории столицы. Режим ЧП действует с 12 по 19 октября.
Приказом коменданта Бишкека Алмазбека Орозалиева в Бишкеке введен комендантский час с 22:00 до 05:00. Запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов.
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