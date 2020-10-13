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СНГ 13.10.2020 23:22

США считают главной проблемой Киргизии оргпреступность - посольство

Вашингтон видит проблему на пути демократического прогресса в Киргизии во влиянии на политику и выборы организованной преступности, говорится в сообщении посольства США, распространенном пресс-службой во вторник.

"Очевидно, что одним из препятствий на пути демократического прогресса является попытка организованных преступных группировок оказать влияние на политику и выборы. Об этом свидетельствует подкуп голосов во время выборов 4 октября, насилие и запугивание на площади Ала-Тоо 9 октября, а также нарушения на заседании парламента 10 октября", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что США поддерживают мирный и демократический переходный период в Киргизии.

"Соединенные Штаты поддерживают усилия президента Сооронбая Жээнбекова, политических лидеров, гражданского общества и ученых-юристов по возвращению политической жизни страны к конституционному порядку", - подчеркивается в сообщении.

США призвали граждан и руководство Киргизии продолжать борьбу против влияния организованной преступности и коррупции на политику.

"Граждане и лидеры Киргизии должны продолжать борьбу против влияния организованной преступности и коррупции на политику. Конечной целью должно быть соблюдение Конституции республики и верховенства закона", - отметили в посольстве.

В Киргизии после парламентских выборов 4 октября начался политический кризис. Недовольные результатами голосования партии выступили против итогов выборов, в Бишкеке в круглосуточно идут митинги. В ночь на 6 октября протестующим удалось захватить здание парламента, где находится офис президента Киргизии.

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Тэги: США, КИРГИЗИЯ, СИТУАЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]