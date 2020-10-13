США считают главной проблемой Киргизии оргпреступность - посольство

Вашингтон видит проблему на пути демократического прогресса в Киргизии во влиянии на политику и выборы организованной преступности, говорится в сообщении посольства США, распространенном пресс-службой во вторник.
"Очевидно, что одним из препятствий на пути демократического прогресса является попытка организованных преступных группировок оказать влияние на политику и выборы. Об этом свидетельствует подкуп голосов во время выборов 4 октября, насилие и запугивание на площади Ала-Тоо 9 октября, а также нарушения на заседании парламента 10 октября", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что США поддерживают мирный и демократический переходный период в Киргизии.
"Соединенные Штаты поддерживают усилия президента Сооронбая Жээнбекова, политических лидеров, гражданского общества и ученых-юристов по возвращению политической жизни страны к конституционному порядку", - подчеркивается в сообщении.
США призвали граждан и руководство Киргизии продолжать борьбу против влияния организованной преступности и коррупции на политику.
"Граждане и лидеры Киргизии должны продолжать борьбу против влияния организованной преступности и коррупции на политику. Конечной целью должно быть соблюдение Конституции республики и верховенства закона", - отметили в посольстве.
В Киргизии после парламентских выборов 4 октября начался политический кризис. Недовольные результатами голосования партии выступили против итогов выборов, в Бишкеке в круглосуточно идут митинги. В ночь на 6 октября протестующим удалось захватить здание парламента, где находится офис президента Киргизии.
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