Криштиану Роналду заболел коронавирусом

Лидер сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба Португальской федерации футбола.
"Криштиану Роналду покидает расположение национальной команды после того, как его тест дал положительный результат на коронавирус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что футболист чувствует себя нормально, в настоящее время он находится на изоляции.
Тесты на коронавирус остальных игроков национальной команды дали отрицательный результат.
Сборная Португалии 14 октября в Лиссабоне в рамках Лиги наций УЕФА сыграет против команды Швеции.
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