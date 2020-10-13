Криштиану Роналду заболел коронавирусом

Лидер сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба Португальской федерации футбола.

"Криштиану Роналду покидает расположение национальной команды после того, как его тест дал положительный результат на коронавирус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что футболист чувствует себя нормально, в настоящее время он находится на изоляции.

Тесты на коронавирус остальных игроков национальной команды дали отрицательный результат.

Сборная Португалии 14 октября в Лиссабоне в рамках Лиги наций УЕФА сыграет против команды Швеции.