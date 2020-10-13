США назвали провокацией поиск Турцией месторождений в восточном Средиземноморье

Госдеп США раскритиковал Турцию за возобновление геологоразведочной активности в восточном Средиземноморье, заявив, что эта деятельность усиливает напряженность в регионе.
"США сожалеют об объявлении Турцией 11 октября о возобновлении геологоразведочной активности Турции в районах Восточного Средиземноморья, которые Греция считает находящимися под своей юрисдикцией. Заявление Турции усиливает напряженность в регионе и затрудняет возобновление важных предварительных переговоров между нашими союзниками по НАТО - Грецией и Турцией", - говорится в заявлении госдепа, опубликованном во вторник.
В нем отмечается, что "принуждение, угрозы, запугивание и военная деятельность не снимут напряженность".
"Мы призываем Турцию положить конец этой преднамеренной провокации и немедленно начать предварительные переговоры с Грецией", - подчеркивается в заявлении.
В ночь на понедельник стало известно, что турецкое исследовательское судно "Оруч Реис" вышло в море для продолжения геологоразведочной деятельности в восточном Средиземноморье.
В понедельник в МИД Греции назвали эти действия Турции угрозой для стабильности в регионе.
В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Поиском месторождений углеводородов занимается, в частности, "Оруч Реис".
Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.
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