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ТЭК 13.10.2020 18:33

США назвали провокацией поиск Турцией месторождений в восточном Средиземноморье

Госдеп США раскритиковал Турцию за возобновление геологоразведочной активности в восточном Средиземноморье, заявив, что эта деятельность усиливает напряженность в регионе.

"США сожалеют об объявлении Турцией 11 октября о возобновлении геологоразведочной активности Турции в районах Восточного Средиземноморья, которые Греция считает находящимися под своей юрисдикцией. Заявление Турции усиливает напряженность в регионе и затрудняет возобновление важных предварительных переговоров между нашими союзниками по НАТО - Грецией и Турцией", - говорится в заявлении госдепа, опубликованном во вторник.

В нем отмечается, что "принуждение, угрозы, запугивание и военная деятельность не снимут напряженность".

"Мы призываем Турцию положить конец этой преднамеренной провокации и немедленно начать предварительные переговоры с Грецией", - подчеркивается в заявлении.

В ночь на понедельник стало известно, что турецкое исследовательское судно "Оруч Реис" вышло в море для продолжения геологоразведочной деятельности в восточном Средиземноморье.

В понедельник в МИД Греции назвали эти действия Турции угрозой для стабильности в регионе.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Поиском месторождений углеводородов занимается, в частности, "Оруч Реис".

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]