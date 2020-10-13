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Карабахский конфликт 13.10.2020 18:43

Патрушев и глава МИД Армении подтвердили приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Карабахе - СБ РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на встрече в Москве заявили приверженность к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Стороны подтвердили приверженность дальнейшим усилиям по урегулированию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта исключительно политико-дипломатическими методами", - сказал пресс-секретарь аппарата СБ РФ.

По его словам, встреча состоялась в рамках реализации инициатив России по стабилизации обстановки в Закавказье.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СБ, АРМЕНИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]