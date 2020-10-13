Патрушев и глава МИД Армении подтвердили приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Карабахе - СБ РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на встрече в Москве заявили приверженность к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Стороны подтвердили приверженность дальнейшим усилиям по урегулированию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта исключительно политико-дипломатическими методами", - сказал пресс-секретарь аппарата СБ РФ.

По его словам, встреча состоялась в рамках реализации инициатив России по стабилизации обстановки в Закавказье.