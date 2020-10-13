Лавров предупреждает о возможности прекращения диалога с лидерами ЕС

Россия будет вынуждена прекратить общение с лидерами Евросоюза, если в этом объединении не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться, тем более, что (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается", - сказал российский министр, выступая на дискуссионной площадке "Валдай".
"Так тому и быть, если они этого хотят", - подчеркнул Лавров.
Комментируя инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным и отношение к этому делу Евросоюза, Лавров отметил необходимость ЕС и Германии выполнить свои международно-правовые обязательства в этой истории.
"Мы-то по Навальному хотим, чтобы Евросоюз и Германия та же выполняли международное право. Есть конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская конвенция, протоколы к ней. Мы к ним взываем и просим Германию выполнить ее обязательства по этим международным правовым инструментам", - сказал Лавров.
Он рассказал, что в ходе состоявшегося ранее во вторник разговора с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, который продлился более часа, высказал ему российское видение сложившейся ситуации и высокомерного отношения ЕС к ней.
"Россия хочет понять, можно ли вообще какой-либо бизнес вести с ЕС в нынешних условиях", - отметил глава МИД РФ.
Боррель в разговоре с Лавровым заявил о важности полного прекращения огня в Карабахе и прекращения агрессивной риторики - заявление
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Нидерландов в Баку
Патрушев и глава МИД Армении подтвердили приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Карабахе - СБ РФ
Германия, Италия и Турция существенно нарастили импорт газа Газпрома в августе к июлю
МВФ ухудшил экономические прогнозы для Армении на 2020-2021 гг
США назвали провокацией поиск Турцией месторождений в восточном Средиземноморье
Криштиану Роналду заболел коронавирусом
Перспективы продаж нового iPhone с поддержкой 5G вызывают разногласия среди экспертов
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по обновлению корпоративного сайта банка
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике