Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.10.2020 19:01

Лавров предупреждает о возможности прекращения диалога с лидерами ЕС

Россия будет вынуждена прекратить общение с лидерами Евросоюза, если в этом объединении не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться, тем более, что (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается", - сказал российский министр, выступая на дискуссионной площадке "Валдай".

"Так тому и быть, если они этого хотят", - подчеркнул Лавров.

Комментируя инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным и отношение к этому делу Евросоюза, Лавров отметил необходимость ЕС и Германии выполнить свои международно-правовые обязательства в этой истории.

"Мы-то по Навальному хотим, чтобы Евросоюз и Германия та же выполняли международное право. Есть конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская конвенция, протоколы к ней. Мы к ним взываем и просим Германию выполнить ее обязательства по этим международным правовым инструментам", - сказал Лавров.

Он рассказал, что в ходе состоявшегося ранее во вторник разговора с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, который продлился более часа, высказал ему российское видение сложившейся ситуации и высокомерного отношения ЕС к ней.

"Россия хочет понять, можно ли вообще какой-либо бизнес вести с ЕС в нынешних условиях", - отметил глава МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЛАВРОВ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


Лавров: России нужна "страховка" для возвращения к полноформатному сотрудничеству с ЕС Претензии ЕС на ведущую роль в посредничестве по Венесуэле вызывают сожаление и вопросы - Лавров Лавров подтверждает готовность Москвы к возобновлению контактов с ЕС по проблемам миграции и терроризма Отмена виз для граждан ЕС возможна лишь на основе взаимности - Лавров Россия не допустит двусмысленностей в резолюции СБ ООН о борьбе с нелегальной миграцией в ЕС - Лавров Лавров призывает Брюссель вести себя корректно в вопросе вступления Сербии в ЕС, не увязывать это с проблемой Косово

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]