МВФ ухудшил экономические прогнозы для Армении на 2020-2021 гг

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует экономический спад в Армении в 2020 году на 4,5%, а в 2021 году - рост ВВП на 3,5%, говорится в октябрьском обзоре МВФ World Economic Outlook.
В предыдущем, апрельском, обзоре фонд ожидал снижения ВВП республики в 2020 году на 1,5% и роста в 2021 году на 4,8%. По итогам 2019 года экономика Армении выросла на 7,6%.
В 2025 году, по оценкам фонда, экономический рост в стране ускорится до 4,5%.
Согласно обновленным прогнозам, рост потребительских цен в республике по итогам этого года составит 0,9% (апрельский прогноз - 0,8%), а следующего - 2% (также 2%). В 2019 году потребительские цены возросли на 1,4%.
Дефицит текущего счета платежного баланса может вырасти с 8,2% ВВП в 2019 году до 8,8% ВВП (8,6% ВВП) в этом году, а затем сократиться до 7,3% ВВП (7,2% ВВП) в 2021 году.
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