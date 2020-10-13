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Карабахский конфликт 13.10.2020 19:53

Боррель в разговоре с Лавровым заявил о важности полного прекращения огня в Карабахе и агрессивной риторики

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе должен неукоснительно соблюдаться, а стороны конфликта должны способствовать снижению напряженности, в том числе в публичных выступлениях, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Что касается Нагорного Карабаха, высокий представитель поблагодарил министра Лаврова за его усилия по выработке соглашения о прекращении огня 10 октября между Арменией и Азербайджаном; он подчеркнул необходимость строго соблюдать режим прекращения огня, немедленно прекратить всякое насилие и снизить напряженность, в том числе в риторике", - говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы.

В заявлении указано, что гибель гражданского населения с обеих сторон конфликта является неприемлемой.

При этом Боррель выразил поддержку ЕС усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта и напомнил, что в разговорах с главами МИД Азербайджана и Армении он призывал стороны вернуться к переговорам - без предварительных условий. Боррель добавил, что ЕС готов содействовать такому диалогу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]