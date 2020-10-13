Боррель в разговоре с Лавровым заявил о важности полного прекращения огня в Карабахе и агрессивной риторики

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе должен неукоснительно соблюдаться, а стороны конфликта должны способствовать снижению напряженности, в том числе в публичных выступлениях, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Что касается Нагорного Карабаха, высокий представитель поблагодарил министра Лаврова за его усилия по выработке соглашения о прекращении огня 10 октября между Арменией и Азербайджаном; он подчеркнул необходимость строго соблюдать режим прекращения огня, немедленно прекратить всякое насилие и снизить напряженность, в том числе в риторике", - говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы.
В заявлении указано, что гибель гражданского населения с обеих сторон конфликта является неприемлемой.
При этом Боррель выразил поддержку ЕС усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта и напомнил, что в разговорах с главами МИД Азербайджана и Армении он призывал стороны вернуться к переговорам - без предварительных условий. Боррель добавил, что ЕС готов содействовать такому диалогу.
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