Боррель в разговоре с Лавровым заявил о важности полного прекращения огня в Карабахе и агрессивной риторики

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе должен неукоснительно соблюдаться, а стороны конфликта должны способствовать снижению напряженности, в том числе в публичных выступлениях, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Что касается Нагорного Карабаха, высокий представитель поблагодарил министра Лаврова за его усилия по выработке соглашения о прекращении огня 10 октября между Арменией и Азербайджаном; он подчеркнул необходимость строго соблюдать режим прекращения огня, немедленно прекратить всякое насилие и снизить напряженность, в том числе в риторике", - говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы.

В заявлении указано, что гибель гражданского населения с обеих сторон конфликта является неприемлемой.

При этом Боррель выразил поддержку ЕС усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта и напомнил, что в разговорах с главами МИД Азербайджана и Армении он призывал стороны вернуться к переговорам - без предварительных условий. Боррель добавил, что ЕС готов содействовать такому диалогу.