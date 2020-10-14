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Транспорт и связь 14.10.2020 01:46

Boeing не получил ни одного заказа в сентябре, поставил клиентам 11 самолетов

Американский авиаконцерн Boeing Co.не получил ни одного нового заказа в сентябре и поставил клиентам всего 11 самолетов.

Boeing передал клиентам 7 самолетов 787 Dreamliner - на 3 единицы больше, чем в августе, грузовые самолеты 747, 777 и 767 - по одной единице, и военный самолет 737, говорится в сообщении компании.

Boeing и европейский авиастроительный концерн Airbus сокращают производство самолетов и рабочие места в ответ на резкое падение спроса на авиаперевозки в условиях пандемии COVID-19.

На прошлой неделе Boeing понизил прогноз спроса на гражданские самолеты на ближайшие 10 лет, отметив неопределенность в отношении перспектив восстановления рынка пассажирских авиаперевозок.

Boeing, вероятно, получит разрешение регуляторов на возобновление полетов самолетов 737 MAX до конца текущего года, пишет The Wall Street Journal. Однако, за тот период, в течение которого полеты были приостановлены, авиакомпании отменили заказы на сотни самолетов 737 MAX, и многие заказы были урезаны.

Как сообщалось, полеты самолетов Boeing 737 MAX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте прошлого года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Некоторые авиакомпании, в том числе United Airlines HoldingsInc. и Delta Air LinesInc., продолжают покупать новые самолеты, несмотря на резкое снижение спроса на пассажирские авиаперевозки, чтобы привлечь средства за счет последующей продажи их лизинговым компаниям.

Заказы на три самолета MAX были отменены в прошлом месяце, говорится в сообщении Boeing. Портфель заказов Boeing на конец сентября составлял 4,325 тыс. самолетов, в том числе 3,403 тыс. самолетов MAX.

Акции Boeing теряют в цене 2,2% на торгах во вторник. Их стоимость упала на 50% в этом году.

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Тэги: BOEING, САМОЛЕТЫ, ПОСТАВКИ


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