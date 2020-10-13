По инициативе саудовской стороны во вторник состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

"Дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений, выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях", - сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры провели обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на мировых рынках энергоносителей. "Подчеркнута важность продолжения совместной работы, в том числе в формате "ОПЕК плюс", - говорится в сообщении.