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ТЭК 13.10.2020 21:51

Путин и наследный принц Саудовской Аравии подчеркнули важность продолжения совместной работы в формате "ОПЕК+" - Кремль

По инициативе саудовской стороны во вторник состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

"Дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений, выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях", - сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры провели обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на мировых рынках энергоносителей. "Подчеркнута важность продолжения совместной работы, в том числе в формате "ОПЕК плюс", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]