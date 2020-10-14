В Нидерландах со среды вводят дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом

Новые ограничения вступают в силу с вечера среды в Нидерландах, сообщили на пресс-конференции во вторник глава правительства Марк Рютте и министр здравоохранения Уго де Йонге.
В частности, для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране будет обязательным использование защитных масок в общественных местах, в том числе и в школах. В закрытых помещениях разрешено одновременно находиться не более 30 людям, при этом дома в сутки можно принимать не более троих человек.
Приостановлены групповые спортивные занятия, закрываются бары и кафе, однако они могут продолжить работать "на вынос". Гостиницы остаются открытыми, там останется возможным ресторанное обслуживание гостей.
По словам Рютте, сейчас продолжаются консультации с магазинами. Власти рекомендуют обеспечить меры соблюдения социальной дистанции в полтора метра, а также ограничивать одновременное присутствие в них покупателей,
особенно по вечерам, когда там образуются очереди.
Власти Нидерландов не запрещают жителям страны ездить в отпуска, но рекомендуют воздерживаться от оранжевых (опасных с точки зрения эпидемиологии) районов.
Министр здравоохранения Уго де Йонге отметил, что эти меры призваны снизить масштабы распространения коронавирусной инфекции в Нидерландах. "Если мы ничего не предпримем сейчас, цифры снова удвоятся в ближайшие недели", - сказал он.
За последние сутки в Нидерландах зарегистрировано 7393 новых случая заражения коронавирусом, это на 549 больше, чем накануне.
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