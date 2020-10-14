Brexit, защита климата, пандемия COVID-19 включены в повестку саммита ЕС

Саммит ЕС 15-16 октября пройдет в непростом контексте из-за роста заражений COVID-19 и ряда таких неотложных вопросов повестки, как Brexit, считает председатель Евросовета Шарль Мишель.
В своем письме-приглашении европейским лидерам на саммит он сообщил, что первым вопросом дискуссий глав государств и правительств стран ЕС в четверг станут переговоры с Великобританией о будущих отношениях.
"В интересах обеих сторон заключить соглашение до конца переходного периода. Однако это не может произойти любой ценой. Ближайшие дни будут решающими", - говорится в письме Мишеля, опубликованном вечером во вторник в Брюсселе.
По его словам, главные вопросы включают, в частности, равные условия игры, рыболовство и управление соглашением.
Затем за рабочим ужином состоится обсуждение того, как достичь намеченных ЕС планов в области защиты климата.
"В декабре прошлого года мы согласовали цель создания климатически нейтрального ЕС к 2050 году. Теперь нам необходимо усилить нашу задачу по сокращению выбросов (парниковых газов - ИФ) до 2030 года, чтобы убедиться, что мы сможем достичь эту цель", - сообщил глава Евросовета, добавив, что Еврокомиссия предложила увеличить сокращение до 55% к 2030 году.
В пятницу, 16 октября, Европейский совет проведет "стратегическое обсуждение" отношений ЕС с Африкой в связи с предстоящей встречей с лидерами Африканского союза.
"Наша цель - обновить и углубить наши политические отношения, вывести их на более высокий уровень, основанный на взаимном уважении и готовности учитывать интересы друг друга", - заявил глава Евросовета.
После этого, отметил Мишель, главы государств и правительств обсудят "другие вопросы внешней политики", которые требуют внимания. Он не уточнил в письме, о каких именно вопросах пойдет речь.
"Наконец, по COVID-19 мы рассмотрим две проблемы. Мы подведем итоги усилий по координации, предпринимаемых на уровне ЕС, после принятия Советом (ЕС) рекомендаций по ограничению свободного передвижения и получим обновленную информацию от президента (Евро)комиссии (Урсулы) фон дер Ляйен о вакцинах. Затем мы обсудим следующие шаги", - сообщил председатель Европейского совета.
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