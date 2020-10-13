Анкара предлагает четырехсторонние переговоры с Россией, Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху

Турция предлагает провести четырехсторонние переговоры с участием России, Азербайджана и Армении по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает турецкое телевидение.

"Поскольку Россия находится на стороне Армении, а мы, Турция, поддерживаем Азербайджан, давайте встретимся вчетвером, чтобы обсудить решение этих проблем", - заявил в эфире телевидения представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

"Так как Минская группа не смогла найти решение на протяжении более 30 лет, пришло время найти новый механизм", - добавил он.