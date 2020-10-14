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Дальнее зарубежье 14.10.2020 03:46

Глава МИД Франции допустил возможность Brexit без соглашения сторон

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил о вероятности того, что соглашение о будущих отношениях Евросоюза и Великобритании так и не будет заключено.

"На данный момент гипотеза "без сделки" является очень достоверной гипотезой, к сожалению, вероятной сегодня", - заявил глава французского МИД во вторник, выступая на заседании комитета по иностранным делам Национального собрания.

"Известна способность британцев выстраивать тактику", - сказал Ле Дриан, слова которого приводят французские СМИ.

Однако, полагает он, время для тактики прошло. "Игры закончились, мы подошли к концу", - продолжил министр.

"Это означает, что между 15 октября и серединой ноября все должно быть решено", - объяснил Ле Дриан, добавив, что сторона ЕС готовится к любому исходу.

Brexit будет центральным вопросом повестки заседания Европейского совета 15-16 октября в Брюсселе.

"В интересах обеих сторон заключить соглашение до конца переходного периода. Однако это не может произойти любой ценой. Ближайшие дни будут решающими", - заявил во вторник в своем письме-приглашении на саммит ЕС главам государств и правительств стран Евросоюза председатель Евросовета Шарль Мишель.

Он отметил, что к главным нерешенным вопросам относятся, в частности, равные условия игры, рыболовство и управление соглашением.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]