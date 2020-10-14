Армения пытается прикрыть неудачи своих вооруженных сил – Минобороны Азербайджана

Военное руководство Армении пытается прикрыть неудачи своих вооруженных сил путем распространения ложной информации, заявляет Минобороны Азербайджана.

"Каждый день представитель военных (Армении - ИФ) вынужден выступать перед прессой с недостоверной информацией и ложной статистикой о потерях. Его цель - прикрыть неудачи вооруженных сил Армении, понесших тяжелые потери на передовой и покинувших наши населенные пункты, успокоить свой народ и в то же время отвлечь мировое сообщество этой провокационной информацией", - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство Азербайджана в очередной раз заявило, что "в отличие от Армении, азербайджанская армия строго придерживается гуманитарного режима прекращения огня".

А. Мамедов