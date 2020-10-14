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Карабахский конфликт 14.10.2020 00:22

Армения пытается прикрыть неудачи своих вооруженных сил – Минобороны Азербайджана

Военное руководство Армении пытается прикрыть неудачи своих вооруженных сил путем распространения ложной информации, заявляет Минобороны Азербайджана.

"Каждый день представитель военных (Армении - ИФ) вынужден выступать перед прессой с недостоверной информацией и ложной статистикой о потерях. Его цель - прикрыть неудачи вооруженных сил Армении, понесших тяжелые потери на передовой и покинувших наши населенные пункты, успокоить свой народ и в то же время отвлечь мировое сообщество этой провокационной информацией", - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство Азербайджана в очередной раз заявило, что "в отличие от Армении, азербайджанская армия строго придерживается гуманитарного режима прекращения огня".

А. Мамедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]