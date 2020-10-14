Азербайджан обезвредил в Армении ракетные комплексы, готовые для нанесения ударов по азербайджанскому мирному населению – Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении на территории Армении легитимных оперативно-ракетных комплексов, готовых для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Азербайджане.

«14 октября около 01:00 было замечено, что со стороны Республики Армения в приграничной зоне с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана были размещены на стартовой позиции несколько систем оперативно-тактических баллистических ракет», - говорится в сообщении Минобороны.

В сообщении отмечается, что ракетные комплексы в этом районе были нацелены на гражданское население и инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана.

«Азербайджанская армия приняла превентивные меры, чтобы предотвратить повторение еще одного военного преступления, совершенного Арменией в Гяндже 11 октября. В результате приведенные в состояние готовности к стрельбе оперативно-тактические ракетные комплексы были обезврежены. Минобороны заявляет, что вся ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом режиме Армении», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, армянские военные в ночь на 11 октября нанесли ракетный удар по Гяндже (второй по величине город Азербайджана). Ракета SCUD попала в многоквартирный жилой дом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем твиттере написал, что ракетный удар был нанесен с территории Армении (г.Варденис - ИФ).

Жертвами ракетного обстрела стали 10 человек, более 30 ранены.

В связи с ракетным ударом по Гяндже возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, включая проведение теракта, военное преступление.

В целом, ВС Армении с 27 сентября обстреливают города и гражданскую инфраструктуру Азербайджана, находящиеся вдалеке от зоны боевых действий в Карабахе.

А.Азизов