Два вертолета ВВС Афганистана столкнулись в провинции Гильменд, погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли в результате столкновения двух вертолетов афганских ВВС в районе Нава на юге провинции Гильменд во вторник вечером, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.
По имеющимся данным, вертолеты перевозили раненых сотрудников сил безопасности.
Пресс - секретарь губернатора провинции Омар Цвак подтвердил, что трагедия произошла в районе Нава.
В Минобороны пока никак не прокомментировали случившееся.
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