Два вертолета ВВС Афганистана столкнулись в провинции Гильменд, погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли в результате столкновения двух вертолетов афганских ВВС в районе Нава на юге провинции Гильменд во вторник вечером, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, вертолеты перевозили раненых сотрудников сил безопасности.

Пресс - секретарь губернатора провинции Омар Цвак подтвердил, что трагедия произошла в районе Нава.

В Минобороны пока никак не прокомментировали случившееся.