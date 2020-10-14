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Дальнее зарубежье 14.10.2020 08:48

Два вертолета ВВС Афганистана столкнулись в провинции Гильменд, погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли в результате столкновения двух вертолетов афганских ВВС в районе Нава на юге провинции Гильменд во вторник вечером, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, вертолеты перевозили раненых сотрудников сил безопасности.

Пресс - секретарь губернатора провинции Омар Цвак подтвердил, что трагедия произошла в районе Нава.

В Минобороны пока никак не прокомментировали случившееся.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЕРТОЛЕТЫ, СТОЛКНОВЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]