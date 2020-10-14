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Дальнее зарубежье 14.10.2020 09:05

Договоренности США и РФ по контролю над вооружениями должны впоследствии распространяться и на Китай - Биллингсли

Необходимо сформулировать договоренности Вашингтона с Москвой по контролю над вооружениями так, чтобы их можно было распространить и на Пекин, заявил во вторник спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Все, о чем мы договариваемся с Россией, должно быть сформулировано и оформлено таким образом, который позволит нам распространить это соглашение на китайцев, когда они в конечном итоге сядут за стол переговоров", - сказал Биллингсли в ходе онлайн-дискуссии в The Heritage Foundation.

Он подчеркнул, что достижение таких "рамочных договоренностей", которые учитывали бы и Китай, является одним из условий продления СНВ-3.

Ранее Биллингсли в интервью газете "Коммерсант" заявлял, что если США и РФ не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, СНВ-3 продлен не будет.

По словам Биллингсли, США предложили России перед выработкой нового полноценного договора на смену СНВ-3 заключить подобие меморандума по контролю над вооружениями, который является рамочным документом и не требует ратификации.

Также спецпосланник выразил надежду, что этот меморандум со временем преобразуется в полноценный договор и будет предполагать участие Китая.

Биллингсли отметил, что без такого документа США продлевать СНВ-3 не будут, так как он "накладывает такие ограничения на Соединенные Штаты, каких не накладывает на Россию".

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Тэги: США, РОССИЯ, СНВ, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]