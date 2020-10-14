Договоренности США и РФ по контролю над вооружениями должны впоследствии распространяться и на Китай - Биллингсли

Необходимо сформулировать договоренности Вашингтона с Москвой по контролю над вооружениями так, чтобы их можно было распространить и на Пекин, заявил во вторник спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
"Все, о чем мы договариваемся с Россией, должно быть сформулировано и оформлено таким образом, который позволит нам распространить это соглашение на китайцев, когда они в конечном итоге сядут за стол переговоров", - сказал Биллингсли в ходе онлайн-дискуссии в The Heritage Foundation.
Он подчеркнул, что достижение таких "рамочных договоренностей", которые учитывали бы и Китай, является одним из условий продления СНВ-3.
Ранее Биллингсли в интервью газете "Коммерсант" заявлял, что если США и РФ не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, СНВ-3 продлен не будет.
По словам Биллингсли, США предложили России перед выработкой нового полноценного договора на смену СНВ-3 заключить подобие меморандума по контролю над вооружениями, который является рамочным документом и не требует ратификации.
Также спецпосланник выразил надежду, что этот меморандум со временем преобразуется в полноценный договор и будет предполагать участие Китая.
Биллингсли отметил, что без такого документа США продлевать СНВ-3 не будут, так как он "накладывает такие ограничения на Соединенные Штаты, каких не накладывает на Россию".
Азербайджан предотвратил намеренно спланированную Арменией массовую гибель мирных жителей - Гаджиев
ВС Азербайджана уничтожили свыше 13 единиц боевой техники армянских ВС
Азербайджан обезвредил в Армении ракетные комплексы, готовые для нанесения ударов по азербайджанскому мирному населению – Минобороны
Boeing не получил ни одного заказа в сентябре, поставил клиентам 11 самолетов
Беларусь за 5 лет хочет максимально уйти от импорта природного газа
ВТО разрешила ЕС ввести пошлины на американские товары объемом $4 млрд в год из-за субсидий для Boeing
Криштиану Роналду заболел коронавирусом
Перспективы продаж нового iPhone с поддержкой 5G вызывают разногласия среди экспертов
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по обновлению корпоративного сайта банка
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике