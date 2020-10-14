Постпреды стран ЕС могут согласовать санкции против причастных к инциденту с Навальным

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (Coreper) планирует рассмотреть в среду вопрос об ограничительных мерах против лиц, причастных к произошедшему с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
"Ограничительные меры против распространения и применения химического оружия. Решение об использовании письменной процедуры принятия (постановления Совета ЕС - ИФ)", - такой пункт записан в повестку заседания Coreper 14 октября.
На пресс-конференции после состоявшегося в Люксембурге 12 октября заседания Совета ЕС по иностранным делам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что руководители внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудили возможность скоординированного ответа на инцидент с Навальным.
"Мы обсудили возможные элементы нашего серьезного общего ответа ЕС на использование запрещенного нервнопаралитического средства, исполнения предложений Франции и Германии по ограничительным мерам в отношении тех, кто связан с этой попыткой убийства", - сказал Боррель.
"Существует политическая договоренность по выполнению этих ограничительных мер, которые будут оформлены соответствующими техническими службами Совета (ЕС)", - отметил он.
Незадолго до проведения Совета ЕС в Люксембурге высокопоставленный источник в Евросоюзе сообщил журналистам на условии анонимности: "Есть предложение двух государств-членов (Франции и Германии - ИФ) о санкциях против ряда лиц в связи с отравлением Навального. Оно уже обсуждалось в рабочих группах Совета ЕС. У нас не хватает времени для оформления в понедельник юридического документа. Министры могут принять принципиальное политическое решение по этому вопросу. Но (санкционного - ИФ) списка на этом заседании не будет".
Источник пояснил, что санкции, которые готовятся в связи с Навальным, отражают недопустимость использования отравляющего вещества, являющегося химическим оружием.
Ранее в октябре французская газета "Монд" со ссылкой на источники сообщала, что Париж и Берлин определились по вопросу санкций в отношении России из-за случившегося с оппозиционером Навальным. По данным издания, под санкции могут подпасть девять сотрудников администрации президента РФ и силовых ведомств - предлагается запретить им въезд в Европу и заморозить их активы в ЕС.
Рассмотрение этого вопроса постпредами означает, что он от стадии политической договоренности переходит к юридическому постановлению, которое после заседания Coreper примет Совет ЕС по письменной процедуре. После опубликования юридического акта в "Официальном журнале" Евросоюза санкции вступят в силу.
6 октября ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.
Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.
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