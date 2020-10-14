Предложение США о заморозке тактических вооружений РФ неприемлемо - Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал неприемлемым для Москвы предложение США о заморозке тактических вооружений РФ в рамках ядерной сделки.

"Это неприемлемо", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос агентства в связи с заявлениями спецспосланнка президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

Ранее Биллингсли заявил, что Вашингтон и Москва достигли принципиального согласия по продлению договора СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале. "Мы считаем, что существует принципиальная договоренность на самых высоких уровнях наших двух правительств", - сказал Биллингсли во вторник во время онлайн-дискуссии в Heritage Foundation.

При этом он сообщил, что Вашингтон согласен на время продлить СНВ-3 при условии, что Россия ограничит или заморозит свой ядерный арсенал. "На самом деле мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то период времени при условии, если они в ответ согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала", - заявил спецпосланник.

"Мы готовы сделать тоже самое", - подчеркнул Биллингсли.

6 октября в Хельсинки состоялся очередной раунд консультаций между РФ и США по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - Биллингсли.

По итогам встречи Биллингсли сообщил о "важном прогрессе" в переговорах с РФ по вопросам двустороннего российско-американского взаимодействия в сфере контроля над вооружениями.

СНВ-3 - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Его действие завершится 5 февраля 2021 года. Эксперты считают, что Россия и США еще могут договориться о его продлении на пять лет.