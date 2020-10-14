Коалиция большинства в парламенте Киргизии вновь выдвинула на пост премьера ранее утвержденного главу правительства

Коалиция большинства в парламенте Киргизии в среду вновь выдвинула на пост премьер-министра Садыра Жапарова, утвержденного депутатами во главе правительства в минувшую субботу, но не назначенного президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Депутаты коалиционного большинства, в которое входят парламентские фракции Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), "Республика - Ата-Журт", "Кыргызстан", "Бир Бол", единогласно поддержали кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра, передает корреспондент "Интерфакса" из зала заседания.

Президент Киргизии накануне вернул постановление об утверждении Жапарова в должности премьер-министра страны обратно в парламент.

"По имеющейся информации на внеочередном заседании парламента от 10 октября официально было озвучено о присутствии 51 депутата и дополнительно о наличии 10 доверенностей от других депутатов. Тем самым кворум не был обеспечен, решения, принятые без кворума, считаются незаконными и не имеющими юридическую силу. В связи с этим аппарат президента вернул предоставленные документы в парламент", - заявили тогда в пресс-службе главы государства.

В Киргизии после парламентских выборов 4 октября начался политический кризис. Недовольные результатами голосования партии выступили против итогов выборов, в Бишкеке митинги переросли в беспорядки.

В ночь на 6 октября протестующим удалось захватить здание парламента, где находится офис президента Киргизии, а также освободить из заключения нескольких лидеров оппозиции, в том числе основателя оппозиционной партии "Мекенчил" (Патриот) Садыра Жапарова.

6 октября Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги парламентских выборов. Согласно закону, парламентские выборы должны быть назначены ЦИК республики до 6 ноября и проведены в двухмесячный срок.