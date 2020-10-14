Доллар слабо меняется к основным валютам, фунт дешевеет на тревогах по поводу сделки с ЕС

Доллар США не демонстрирует существенных изменений по отношению к основным валютам в ходе торгов в среду на фоне возобновившихся тревог по поводу вакцины от коронавируса.
Отсутствие ясности насчет сроков принятия новых стимулирующих мер в США подстегивает спрос на безопасные активы.
Евро торгуется в паре с долларом на уровне $1,1746 по сравнению с $1,1745 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость доллара относительно иены снизилась со 105,48 до 105,45. Курс евро составляет 123,83 иены по сравнению со 123,88 иены во вторник.
Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,03%. Более широкий WSJ Dollar Index не демонстрирует изменений.
Аппетит к риску ослаб после того, как американская Johnson & Johnson во вторник сообщила, что приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за "необъяснимой болезни", поразившей участника испытаний. В конце сентября J&J начала третью стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса. Фармкомпания Eli Lilly and Co также сообщила, что приостановила испытания препарата на основе антител.
Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг предвыборной кампании в США. По результатам опросов, кандидат в президенты от демократов Джо Байден лидирует, и его отрыв от действующего президента Дональда Трампа увеличивается.
Фунт стерлингов дешевеет в связи с опасениями из-за слабого прогресса в торговых переговорах между Великобританией и Европейским союзом и вероятностью перехода Банка Англии к отрицательным процентным ставкам.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан накануне предупредил о вероятности того, что соглашение о будущих отношениях Евросоюза и Великобритании так и не будет заключено.
Brexit будет центральным вопросом повестки заседания Европейского совета 15-16 октября в Брюсселе.
"В интересах обеих сторон заключить соглашение до конца переходного периода. Однако это не может произойти любой ценой. Ближайшие дни будут решающими", - сообщил во вторник в своем письме-приглашении на саммит ЕС главам государств и правительств стран Евросоюза председатель Евросовета Шарль Мишель.
Курс фунта стерлингов к доллару составляет $1,2909 по сравнению с $1,2935 по итогам предыдущих торгов. Британская нацвалюта торгуется около 1,0993 евро по сравнению с 1,1013 евро во вторник.
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