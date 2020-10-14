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СНГ 14.10.2020 11:02

В Украине за сутки более 5,5 тыс. заболевших COVID-19, 2 137 выздоровели, 107 больных скончались - СНБО

На Украине, по состоянию на утро среды, зафиксировано 5 590 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2 137 пациентов, умерли 107 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 13 октября, было зафиксировано 5 133 заболевших. 11 октября на Украине зафиксировали 4 420 новых случаев заболевания COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро среды 276 177 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 5 229 человек, выздоровели - 118 699.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 6 193.

На данный момент на Украине COVID-19 болеют 152 249 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (637), Киеве (422), Львовской области (345), Днепропетровской (342).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]