В Украине за сутки более 5,5 тыс. заболевших COVID-19, 2 137 выздоровели, 107 больных скончались - СНБО

На Украине, по состоянию на утро среды, зафиксировано 5 590 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2 137 пациентов, умерли 107 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Днем ранее, 13 октября, было зафиксировано 5 133 заболевших. 11 октября на Украине зафиксировали 4 420 новых случаев заболевания COVID-19.
Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро среды 276 177 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 5 229 человек, выздоровели - 118 699.
Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 6 193.
На данный момент на Украине COVID-19 болеют 152 249 человек.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (637), Киеве (422), Львовской области (345), Днепропетровской (342).
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