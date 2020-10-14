Число погибших мирных жителей в Азербайджане в результате армянских обстрелов увеличилось до 43 – Генпрокуратура

С 27 сентября в результате интенсивных ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении погибли 43 мирных жителя, сообщает Генпрокуратура.

"ВС Армении продолжают совершать террористические акты против гражданского населения Азербайджана, грубо нарушая требования прекращения огня ПО гуманитарным соображениям, объявленного 10 октября в 12:00. С утра 14 октября ВС противника с разных направлений подвергли Тертерский район интенсивному обстрелу из ракет и тяжелой артиллерии. В результате обстрела Ахундов Адават 1969 года рождения, проживающий в поселке Нарлы Тертерского района, в 09:00 был убит снарядом, попавшим во двор собственного дома, который также был сильно поврежден», - отмечается в сообщении.

Во вторник Генпрокуратура сообщала о 42 погибших из числа мирных жителей в результате интенсивного обстрела ВС Армении городов и районов Азербайджана с 27 сентября.

Согласно информации, в настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях.

Н.Аббасова