В результате ракетно-артиллерийского обстрела ВС Армении в среду утром Тертерского района погиб один мирный житель, шестеро ранены - помощник президента Азербайджана

Шесть человек из числа мирных жителей получили ранения, один погиб в результате ракетно-артиллерийского обстрела артобстрела ВС Армении населенных пунктов Тертерского района Азербайджана с утра 14 октября, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Приверженность» Армении гуманитарному перемирию - это крайнее лицемерие: с утра город Тертер и населенные пункты района подвергаются интенсивной артиллерийской атаке. Более 100 артиллерийских снарядов поразили город и его деревни. В результате из числа мирных жителей ранено 6 человек, один убит», - написал Гаджиев в своем аккаунте в Twitter.
«Тертер - это азербайджанский «Сталинград» против армянского нацизма», - добавил он.
Как сообщалось, в целом с 27 сентября в результате интенсивных ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении погибли 43 мирных жителя.
Н.Аббасова
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