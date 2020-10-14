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Карабахский конфликт 14.10.2020 10:45

В результате ракетно-артиллерийского обстрела ВС Армении в среду утром Тертерского района погиб один мирный житель, шестеро ранены - помощник президента Азербайджана

Шесть человек из числа мирных жителей получили ранения, один погиб в результате ракетно-артиллерийского обстрела артобстрела ВС Армении населенных пунктов Тертерского района Азербайджана с утра 14 октября, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Приверженность» Армении гуманитарному перемирию - это крайнее лицемерие: с утра город Тертер и населенные пункты района подвергаются интенсивной артиллерийской атаке. Более 100 артиллерийских снарядов поразили город и его деревни. В результате из числа мирных жителей ранено 6 человек, один убит», - написал Гаджиев в своем аккаунте в Twitter.

«Тертер - это азербайджанский «Сталинград» против армянского нацизма», - добавил он.

Как сообщалось, в целом с 27 сентября в результате интенсивных ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении погибли 43 мирных жителя.

Н.Аббасова

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Тэги: АРМЕНИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, ОБСТРЕЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]