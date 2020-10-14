Власти Афганистана подтвердили катастрофу двух военных вертолетов

Министерство обороны Афганистана сообщает, что два армейских вертолета в южной провинции Гильменд разбились из-за технических проблем, в авиакатастрофе погибли девять человек, а не 15, как сообщалось ранее.

"Два вертолета афганской национальной армии (АНА) Ми-17 разбились из-за технических неполадок во время взлета в районе уезда Нава провинции Гильменд около 01:15 прошлой ночью. К сожалению, девять человек на борту погибли в катастрофе", - сообщил заместитель начальника пресс-центра военного ведомства Афганистана Фавад Аман.

"Минобороны расследует инцидент. Руководство министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших", - написал Аман в твиттер.

Ранее в среду утром афганские СМИ со ссылкой на местные власти провинции сообщили, что минувшей ночью в уезде Нава провинции Гильменд потерпели крушение два вертолета ВВС Афганистана, столкнувшись в небе друг с другом. По данным властей уезда, в результате столкновения двух армейских вертолетов погибли 15 сотрудников сил безопасности.

В сообщении говорилось, что один из вертолетов вывозил из зоны боевых действий раненных солдат национальной армии, тогда как второй вертолет доставлял подразделение десанта для поддержки войск на земле.

Ситуация в Гильменде обострилась с субботы, когда вооруженные группы талибов начали массированные атаки на позиции правительственных сил по крайней мере, в трех уездах и в самом административном центре провинции городе Лашкаргох. Ситуация была настолько сложной, что были вынуждены вмешаться войска США.

"За последние два дня USFOR-A нанесли несколько точечных ударов в Гильменде, чтобы защитить силы АНА (афганской национальной армии), атакованные боевиками "Талибан", в соответствии с соглашением США и "Талибан". USFOR-A оказывает и будет продолжать оказывать поддержку в защите АНА, атакованных талибами", - заявил в твиттер представитель войск США в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетт.

В свою очередь командующий войсками НАТО и США в Афганистане Скотт Миллер потребовал от талибов немедленно прекратить насилие.

"Талибан" необходимо немедленно прекратить свои наступательные действия в провинции Гильменд и уменьшить насилие по всей стране. Это не соответствует соглашению между США и "Талибан" и подрывает продолжающиеся афганские мирные переговоры", - заявил высокопоставленный американский военный.

В то же время поверенный в делах США Росс Уилсон написал в Твиттере: "Я решительно поддерживаю призыв генерала Миллера к талибам прекратить наступление в Гильменде и уменьшить насилие по всей стране. Это должно прекратиться, чтобы все стороны могли двигаться к прочному и столь необходимому миру для всех афганцев".

Между тем, по сведениям источников, близких к переговорному процессу, в Дохе после 12-дневной паузы вновь встретились контактные группы правительства и талибов. Представитель правительственной делегации Надер Надери сообщил журналистам, что во время встречи были детально обсуждены спорные вопросы и "стороны договорились продолжить встречи для достижения урегулирования". Представитель талибов Мухаммад Наим Вардак также подтвердил, что контактные группы встретились, обсудили спорные вопросы и согласились продолжить встречи.

Внутриафганские мирные переговоры начались 12 сентября в Дохе, но сторонам до сих пор не удалось окончательно согласовать правила ведения переговоров. Стороны не смогли достичь согласия по двум вопросам: талибы настаивают на том, чтобы межафганский переговорный процесс проходил в рамках прошедших в феврале переговоров США "Талибан", а также на основе требований Шариата Ханафитского мазхаба, с чем не согласна правительственная сторона.