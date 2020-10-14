Фуад Ахундов ответил президенту Армении в прямом эфире: Азербайджан хочет вернуть цивилизацию в Нагорный Карабах

Азербайджан хочет вернуть цивилизацию в Нагорный Карабах, но этому мешают оккупационные войска Армении, заявил заведующий сектором Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.

«Весь мир рассказывает, как развивается Азербайджан. Мы облагораживаем землю, на которой живем. Но на 20 процентов нашей территории армянская оккупационная армия не пускает вкладывать инвестиции для тех же армян Карабаха, чтобы они жили так же хорошо, как наши собратья, другие нации Азербайджана. Они - единственный народ, который не получает инвестиции от Азербайджана. Оккупационная армия говорит им, что вы будете жить и так же нищенствовать, как мы в Армении», - сказал Ахундов, оппонируя президенту Армении Армену Саркисяну в прямом эфире телеканала «ДОЖДЬ».

Ахундов отметил, что ради комфорта 100 тыс. армян 700 тыс. азербайджанцев оказались изгнанными из Нагорного Карабаха и прилегающих районов.

При этом, Армен Саркисян утверждает, что, освобождая свои территории, Азербайджан якобы совершает этническую чистку против армян. «Нам пытаются приписать, что мы хотим прогнать карабахских армян. Сейчас очень муссируется, что мы хотим уничтожить армянское население, устроить геноцид. Мы всего лишь хотим вернуть в Нагорный Карабах его коренное азербайджанское население. Вот тогда можно будет говорить о народе Нагорного Карабаха. А сейчас в Нагорном Карабахе только армяне, изгнавшие азербайджанцев… Воюет толерантная страна с мононациональной Арменией и нацистским режимом, который сидит в Карабахе и совершил этническую чистку», - сказал завсектором Администрации президента Азербайджана.

Ахундов также заявил, что Армения не признает международное право. «Президент Армении сказал, что армяне знают, что такое международное право. Однако, Никол Пашинян говорит, что для них нет оккупированных территорий, тогда как в резолюциях Совбеза ООН они именно так и называются. Поэтому все, что сейчас мы видим, это результат именно того, что Армения нарушает международное право», - подчеркнул представитель Администрации президента.

Ахундов добавил, что выгоняя ВС Армении с территорий, которые названы ООН оккупированными, Азербайджан, на самом деле, выполняет тем самые резолюции Совбеза.

Завсектором также обратил внимание на то, что корреспондент телеканала «Дождь» подтвердил, что после заключения гуманитарного перемирия город Ханкенди уже не обстреливается. При этом Армения обстреляла город Гянджа из ракет «Скад», в результате чего 10 человек погибли, есть десятки раненых мирных граждан.

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