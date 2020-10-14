В Грузии продолжается рост числа новых заражений COVID-19 - за сутки 680 случаев, скончались семь человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 680 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 13 тыс. 521, сообщает в среду грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 569 случаях заражения COVID-19.

По данным ведомства, общее число жертв коронавирусной инфекции - 109. За минувшие сутки скончались еще семь человек.

В режиме карантина находятся 5 тыс. 590 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 человек, в специализированных гостиницах лечатся 1 тыс. 393 человека. Выздоровели 7 тыс. 159 человек.