В Армении за сутки более 1 тыс. заражений COVID-19, максимум с начала пандемии

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 58 человек, это новый максимум выявленных случаев за день с начала пандемии COVID-19 в стране.
Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Армении достигло 58 тыс. 624, сообщает в среду единый информационный центр республики.
По данным центра, скончались еще десять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 350. "Из них 1039 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 311 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 46 тыс. 713 человек (+395 за сутки).
Минздрав страны в связи с ростом числа заражений призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические меры.
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