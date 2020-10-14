Лавров: механизмы контроля - ключ к устойчивому прекращению огня в Карабахе

Политическое урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе возможно, для этого необходимо обеспечить механизмы контроля прекращения огня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наш главный посыл заключается в том, что необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать механизм прекращения огня, о котором говорится в нашем документе и который никто пока даже не начал обсуждать", - сказал Лавров в интервью российским радиостанциям.
"Это сейчас является ключом к устойчивому прекращению огня", - добавил он.
Глава МИД РФ отметил, что с этой целью в последние дни несколько раз контактировал с коллегами в Баку и Еревана, те же контакты шли по линии глав Минобороны и президентов трёх стран.
"Конечно, политическое урегулирование возможно. Предложения, которые сопредседатели (Минской группы ОБСЕ) прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров", - сказал Лавров.
По его словам, "эти печальные события должны помочь активизировать политический процесс параллельно с решением на земле вопросов безопасности".
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