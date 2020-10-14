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Карабахский конфликт 14.10.2020 12:34

Лавров: механизмы контроля - ключ к устойчивому прекращению огня в Карабахе

Политическое урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе возможно, для этого необходимо обеспечить механизмы контроля прекращения огня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наш главный посыл заключается в том, что необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать механизм прекращения огня, о котором говорится в нашем документе и который никто пока даже не начал обсуждать", - сказал Лавров в интервью российским радиостанциям.

"Это сейчас является ключом к устойчивому прекращению огня", - добавил он.

Глава МИД РФ отметил, что с этой целью в последние дни несколько раз контактировал с коллегами в Баку и Еревана, те же контакты шли по линии глав Минобороны и президентов трёх стран.

"Конечно, политическое урегулирование возможно. Предложения, которые сопредседатели (Минской группы ОБСЕ) прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров", - сказал Лавров.

По его словам, "эти печальные события должны помочь активизировать политический процесс параллельно с решением на земле вопросов безопасности".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]