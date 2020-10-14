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ТЭК 14.10.2020 12:41

МЭА: добыча нефти в РФ в 2020г снизится на 1 млн б/с, США - на 0,7 млн б/с, Саудовской Аравии - на 0,6 млн б/с

Объем производства нефти в России в среднем по году снизится на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.

В США добыча упадет на 0,7 млн б/с, а в Саудовской Аравии - на 0,6 млн б/с.

Ожидается, что общая добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, сократится на 2,6 млн б/с, а затем в 2021 году произойдет скромное восстановление примерно на 0,4 млн б/с, отмечает агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]