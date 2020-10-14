МЭА: добыча нефти в РФ в 2020г снизится на 1 млн б/с, США - на 0,7 млн б/с, Саудовской Аравии - на 0,6 млн б/с

Объем производства нефти в России в среднем по году снизится на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.
В США добыча упадет на 0,7 млн б/с, а в Саудовской Аравии - на 0,6 млн б/с.
Ожидается, что общая добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, сократится на 2,6 млн б/с, а затем в 2021 году произойдет скромное восстановление примерно на 0,4 млн б/с, отмечает агентство.
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