МЭА: добыча нефти в РФ в 2020г снизится на 1 млн б/с, США - на 0,7 млн б/с, Саудовской Аравии - на 0,6 млн б/с

Объем производства нефти в России в среднем по году снизится на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.

В США добыча упадет на 0,7 млн б/с, а в Саудовской Аравии - на 0,6 млн б/с.

Ожидается, что общая добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, сократится на 2,6 млн б/с, а затем в 2021 году произойдет скромное восстановление примерно на 0,4 млн б/с, отмечает агентство.