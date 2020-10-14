Россия не согласна с мнением о возможности военного решения в Карабахе - Лавров

В Москве не разделяют позицию Турции относительно того, что в Нагорном Карабахе возможно военное решение, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не согласны с той позицией, которую озвучила Турция, которую несколько раз и президент Алиев высказывал, здесь никакого секрета нет. Заявления о том, что есть и допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить", - сказал министр в интервью российским радиостанциям.

Он продолжил: "К сожалению, Турция смогла это сделать и подтвердила, что она будет поддерживать любые действия, которые Азербайджан предпримет для решения этого конфликта, включая военные".

Лавров напомнил, что он неоднократно за последнее время общался с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, отметил, что российская сторона на различных уровнях поддерживает контакты с Анкарой.

"Мы все-таки отстаиваем свою точку зрения, что мирное урегулирование не только возможно, оно является единственным способом обеспечить устойчивое решение этой проблему", - подчеркнул Лавров.

Российский министр в контексте этого вопроса обратил внимание журналистов: "Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника, это - партнер. Очень тесный партнер. На многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер".