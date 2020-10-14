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Карабахский конфликт 14.10.2020 12:42

Россия не согласна с мнением о возможности военного решения в Карабахе - Лавров

В Москве не разделяют позицию Турции относительно того, что в Нагорном Карабахе возможно военное решение, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не согласны с той позицией, которую озвучила Турция, которую несколько раз и президент Алиев высказывал, здесь никакого секрета нет. Заявления о том, что есть и допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить", - сказал министр в интервью российским радиостанциям.

Он продолжил: "К сожалению, Турция смогла это сделать и подтвердила, что она будет поддерживать любые действия, которые Азербайджан предпримет для решения этого конфликта, включая военные".

Лавров напомнил, что он неоднократно за последнее время общался с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, отметил, что российская сторона на различных уровнях поддерживает контакты с Анкарой.

"Мы все-таки отстаиваем свою точку зрения, что мирное урегулирование не только возможно, оно является единственным способом обеспечить устойчивое решение этой проблему", - подчеркнул Лавров.

Российский министр в контексте этого вопроса обратил внимание журналистов: "Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника, это - партнер. Очень тесный партнер. На многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер".

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ТУРЦИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]