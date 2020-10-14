В ЕС заявляют о готовности таможенных служб к сценарию с отсутствием договоренностей по Brexit

Член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон в среду заявил, что Брюссель хотел бы заключить соглашение с Великобританией о будущих отношениях, однако готовы к тому, что такой сделки может не быть.
"Мы бы хотели сделку, но не любой ценой. Если сделки не будет, то мы готовы к этому", - сказал Бретон в эфире радиостанции BFM Business.
"Наши таможенные службы готовы на случай отсутствия сделки. И очень важно, чтобы британские таможенные службы тоже к этому подготовились", - отметил он.
Ожидается, что председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и Джонсон проведут новый этап переговоров позже в среду. 3 октября лидеры согласились, что на переговорах по будущим отношениям по-прежнему остаются расхождения.
"Они одобрили оценку обоих главных переговорщиков (со стороны ЕС и Великобритании - ИФ), согласно которой в последние недели был достигнут прогресс, но сохраняются значительные расхождения во взглядах, в частности, но не только, в областях рыболовства, равных условий игры (в партнерских отношениях - ИФ) и управления (соглашением - ИФ)", - говорилось в совместном заявлении фон дер Ляйен и Джонсона, распространенном пресс-службой ЕК в Брюсселе.
В документе также отмечалось, что они "согласились с важностью достижения соглашения, если вообще это возможно, в качестве прочной основы для стратегических отношений между ЕС и Великобританией в будущем".
1 октября Европейская комиссия объявила о направлении письма Великобритании с официальным уведомлением о нарушении обязательств по соглашению о Brexit.
31 декабря 2020 года истекает так называемый переходный период: если к этому времени ЕС и Великобритания не согласуют условия дальнейшего взаимодействия в ключевых сферах, произойдет жесткий вариант Brexit, предусматривающий, в частности, возобновление в полном объеме таможенного контроля на границах Великобритании с ЕС.
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