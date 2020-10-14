Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.10.2020 15:00

В ЕС заявляют о готовности таможенных служб к сценарию с отсутствием договоренностей по Brexit

Член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон в среду заявил, что Брюссель хотел бы заключить соглашение с Великобританией о будущих отношениях, однако готовы к тому, что такой сделки может не быть.

"Мы бы хотели сделку, но не любой ценой. Если сделки не будет, то мы готовы к этому", - сказал Бретон в эфире радиостанции BFM Business.

"Наши таможенные службы готовы на случай отсутствия сделки. И очень важно, чтобы британские таможенные службы тоже к этому подготовились", - отметил он.

Ожидается, что председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и Джонсон проведут новый этап переговоров позже в среду. 3 октября лидеры согласились, что на переговорах по будущим отношениям по-прежнему остаются расхождения.

"Они одобрили оценку обоих главных переговорщиков (со стороны ЕС и Великобритании - ИФ), согласно которой в последние недели был достигнут прогресс, но сохраняются значительные расхождения во взглядах, в частности, но не только, в областях рыболовства, равных условий игры (в партнерских отношениях - ИФ) и управления (соглашением - ИФ)", - говорилось в совместном заявлении фон дер Ляйен и Джонсона, распространенном пресс-службой ЕК в Брюсселе.

В документе также отмечалось, что они "согласились с важностью достижения соглашения, если вообще это возможно, в качестве прочной основы для стратегических отношений между ЕС и Великобританией в будущем".

1 октября Европейская комиссия объявила о направлении письма Великобритании с официальным уведомлением о нарушении обязательств по соглашению о Brexit.

31 декабря 2020 года истекает так называемый переходный период: если к этому времени ЕС и Великобритания не согласуют условия дальнейшего взаимодействия в ключевых сферах, произойдет жесткий вариант Brexit, предусматривающий, в частности, возобновление в полном объеме таможенного контроля на границах Великобритании с ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЕВРОКОМИССАР, BREXIT


Похожие новости


Еврокомиссар Хан посетит Азербайджан во второй декаде июня – диписточник Член Еврокомиссии Хан во вторник встретиться с президентом Белоруссии Еврокомиссар Штефан Фюле посетит Азербайджан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]