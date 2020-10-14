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Карабахский конфликт 14.10.2020 13:14

Азербайджану удалось переместить фронт вглубь Карабаха - Арутюнян

Вооруженным силам Азербайджана в последние дни на некоторых участках фронта в зоне карабахского конфликта удалось проникнуть вглубь территории региона, заявил «лидер сепаратистов» Араик Арутюнян.

"Сразу после вступления в силу московской договоренности о прекращении огня противник перешел к еще более ожесточенным боевым действиям. На каких-то направлениях ему удалось проникнуть, где-то иметь превосходство и переместить фронт вглубь территорий", - сказал Арутюнян в обращении в прямом эфире в фейсбуке.

"Мы должны навязать противнику этот мир", - отметил он.

"Мы также готовы без предварительных условий начать выполнение своей части соглашения о гуманитарном перемирии, продолжить переговоры по мирному решению. Хотя мирное решение уже невозможно, но все-таки не поздно", - отметил Арутюнян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]