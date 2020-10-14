Турецкое судно возобновляет поиск месторождений в Восточном Средиземноморье

Турецкое исследовательское судно "Оруч Реис" в среду возобновляет вызывающий недовольство стран ЕС и США процесс поиска месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье, передает агентство "Анадолу".
По его информации, во вторник экипаж протестировал оборудование, а в среду - должен приступить к работе.
В ночь на понедельник стало известно, что судно "Оруч Реис" вышло в море для продолжения геологоразведочной деятельности в Восточном Средиземноморье.
В понедельник в МИД Греции назвали эти действия Турции угрозой для стабильности в регионе. Недовольство Анкарой выразили и другие европейские страны, а также США.
В последние месяцы ситуация в Восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Поиском месторождений углеводородов занимается, в частности, "Оруч Реис".
Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.
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