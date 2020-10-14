В Киргизии отпустили под домашний арест сторонника экс-президента Атамбаева

Сторонник экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Темирлан Султанбеков, задержанный по обвинению в организации массовых беспорядков, отпущен под домашний арест, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Чинара Джакупбекова в среду.
"Бишкекский городской суд изменил меру пресечения Темирлану Султанбекову на заключение под домашний арест", - сказала Джакупбекова.
По ее словам, ранее решением Первомайского районного суда Бишкека Султанбеков водворен в СИЗО-1 по обвинению в организации массовых беспорядков 9 октября.
10 октября по обвинению в организации массовых беспорядков задержаны также экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, его советник Фарид Ниязов, два сотрудника службы охраны и сыновья экс-президента Сеид и Кадыр. Сыновья Атамбаева были доставлены в следственную службу МВД Киргизии в качестве свидетелей, после допроса их отпустили.
9 октября Атамбаев со своими сторонниками пришел на митинг в центре Бишкека, но акции не дали состояться агрессивно настроенные сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова. В момент отъезда экс-президента с площади неизвестный произвел несколько выстрелов в машину Атамбаева.
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