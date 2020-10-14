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ТЭК 14.10.2020 15:34

Новак: спрос на газ вернется лишь в 2022г, избыток предложения СПГ снова возможен в 2025г, роль ФСЭГ возрастает

Падение спроса на газ в мире, по прогнозам ФСЭГ (Форум стран-экспортеров газа), может составить от 2,8% до 6% в 2020 году, восстановление мировой экономики в 2021 году не сможет компенсировать понесенные газовой отраслью потери, а спрос на газ достигнет уровня 2019 года только в 2022 году, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в колонке, опубликованной в журнале министерства "Энергетическая политика".

При этом в будущем природный газ останется неотъемлемой частью энергетической трансформации, а его доля газа в мировом энергобалансе к 2050 году превысит 27%, сказал он.

"В 2020 году темпы роста торговли СПГ будут более медленными и составят до 3-3,5 % при снижении темпов ввода новых мощностей по производству сжиженного газа и сокращения его предложения на рынке. В 2021 году объемы торгового оборота СПГ могут вырасти на 7-7,5 % ввиду возможного оживления спроса и запуска новых проектов. В дальнейшем ожидается ускорение темпов его ежегодного роста до 3,5-5,5 %, вызванное появлением новых импортеров сырья, способных к 2025 году повысить мировое потребление", - заявил министр.

"В этой связи в будущем вновь может возникнуть ситуация с переизбытком предложения СПГ, что повторно поднимает вопрос о действенных механизмах по стабилизации рынков. На этом фоне ФСЭГ приобретает особое значение. Это весьма важный для рынка институт в условиях устойчивого превышения глобального предложения газа над спросом в силу замедления темпов экономического роста и запуска новых мощностей по сжижению природного газа. ФСЭГ должен предвосхищать будущие тренды, задавать темп инновациям и быть примером эффективной кооперации в газовой отрасли", - полагает Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СПГ, РЫНОК, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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