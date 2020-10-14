Пашинян благодарен РФ за посредническую роль при урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

Россия на высоком уровне выполнила свою роль посредника по Карабаху и союзника Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я благодарю за посреднические усилия Минской группы ОБСЕ. Особую благодарность выражаю президенту России Владимиру Путину, с которым мы поддерживали интенсивную связь. Россия на высоком уровне выполнила свою роль посредника по Карабаху и союзника Армении", - сказал Пашинян в обращении к нации.

По его словам, Армения будет конструктивна для эффективного выполнения дипломатических усилий.