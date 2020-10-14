Обсуждение мировых рынков нефти остается в повестке контактов между Путиным и саудовским руководством - Песков

Ситуация на мировых нефтяных рынках традиционно находится среди вопросов, обсуждаемых на высоком уровне между Россией и Саудовской Аравией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров главы российского государства Владимира Путина и наследного принца королевства Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда.

"Безусловно, положение дел на нефтяных рынках традиционно находится в повестке дня разговоров президента и наследного принца, и короля. Эффективность взаимодействия России и Саудовской Аравии в плане усилий по стабилизации нефтяных рынков себя неоднократно показывала. Эта тема продолжает оставаться на повестке дня российско-саудовских контактов", - заявил Песков журналистам в среду.

Он ответил на вопрос о том, планирует ли Путин встречаться с главой Минэнерго РФ Александром Новаком по итогам прошедшего разговора с наследным принцем, который состоялся накануне.

"Путин с Новаком находится в постоянном рабочем контакте, как и с другими министрами", - подчеркнул Песков.