Спад промпроизводства в Азербайджане в январе-сентябре составил 4,5%

Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-сентябре 2020 года составил 27,8 млрд манатов, что на 4,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По данным Госкомстата, такой спад связан со спадом объемов производства в нефтяном секторе в отчетный период на 6,1%. Рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе в январе-сентябре составил 10,8%.

В январе-сентябре 2020 года 60,1% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 33,8% - перерабатывающую, 5,2% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,9% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности за январь-сентябрь 2020 года рост зафиксирован в производстве фармакологической продукции (в 8,2 раза), металлургической (+74,9%), автомобилей, прицепов и полуприцепов (+72,2%), прочих транспортных средств (+59,4%), компьютеров, электроники и оптической продукции (+39,7%), бумаги и картона (+30,4%), одежды (+29,2%), машин и оборудования (+28,9%), продукции деревообработки и изделий из дерева (+28,5%), строительных материалов (+25,9%), полиграфической продукции (+24,7%), химпродукции (+20,1%), резиновых и пластмассовых изделий (+16,4%), табачных изделий (+13,5%), продукции текстильной промышленности (+5,1%),

Спад в январе-сентябре 2020 года имел место в производстве продукции пищевой промышленности (-1,8%), готовой металлической продукции (-2,1%), кожи, кожаных изделий и обуви (-5,3%), нефтепродуктов (-5,5%), электрооборудования (+9,6%), напитков (-9,8%), мебели (-26,6%), в установке и ремонте машин и оборудования (-41,8%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара рост производства в январе-сентябре 2020 года составил 8,7%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов спад составил 2,8%.

Рост промпроизводства в Азербайджане в 2019 году составил 4,3%.

Н.Аббасова