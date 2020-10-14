Президент Киргизии назначил нового премьер-министра страны

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил Садыра Жапарова главой правительства, сообщила пресс-службы главы государства.

"Президент Киргизии подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром республики", - сообщили в пресс-службе в среду.

Ранее в среду парламент единогласно утвердил Жапарова главой киргизского правительства.

10 октября парламентарии Киргизии уже утверждали кандидатуру Садыра Жапарова, основателя оппозиционной партии "Мекенчил" (Патриот), в должности премьер-министра, но решение о его утверждении в минувший понедельник вернул в парламент президент Киргизии.

"На внеочередном заседании парламента от 10 октября официально было озвучено о присутствии 51 депутата и дополнительно о наличии 10 доверенностей от других депутатов. Тем самым кворум не был обеспечен, решения, принятые без кворума, считаются незаконными и не имеющими юридическую силу. В связи с этим аппарат президента вернул предоставленные документы в парламент", - заявили тогда в пресс-службе главы государства.

До начала политического кризиса в стране Жапаров отбывал наказание по обвинению в захвате заложника. На волне протестов сторонники освободили его из колонии.

В Киргизии после парламентских выборов 4 октября начался политический кризис. Недовольные результатами голосования партии выступили против итогов выборов, в Бишкеке начались митинги, которые затем переросли в беспорядки.

В ночь на 6 октября протестующим удалось захватить здание парламента, где находится офис президента Киргизии, а также освободить из заключения нескольких лидеров оппозиции, в том числе Садыра Жапарова.

6 октября Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги парламентских выборов. Согласно закону, парламентские выборы должны быть назначены ЦИК республики до 6 ноября и проведены в двухмесячный срок.