Президент Киргизии назначил нового премьер-министра страны

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил Садыра Жапарова главой правительства, сообщила пресс-службы главы государства.
"Президент Киргизии подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром республики", - сообщили в пресс-службе в среду.
Ранее в среду парламент единогласно утвердил Жапарова главой киргизского правительства.
10 октября парламентарии Киргизии уже утверждали кандидатуру Садыра Жапарова, основателя оппозиционной партии "Мекенчил" (Патриот), в должности премьер-министра, но решение о его утверждении в минувший понедельник вернул в парламент президент Киргизии.
"На внеочередном заседании парламента от 10 октября официально было озвучено о присутствии 51 депутата и дополнительно о наличии 10 доверенностей от других депутатов. Тем самым кворум не был обеспечен, решения, принятые без кворума, считаются незаконными и не имеющими юридическую силу. В связи с этим аппарат президента вернул предоставленные документы в парламент", - заявили тогда в пресс-службе главы государства.
До начала политического кризиса в стране Жапаров отбывал наказание по обвинению в захвате заложника. На волне протестов сторонники освободили его из колонии.
В Киргизии после парламентских выборов 4 октября начался политический кризис. Недовольные результатами голосования партии выступили против итогов выборов, в Бишкеке начались митинги, которые затем переросли в беспорядки.
В ночь на 6 октября протестующим удалось захватить здание парламента, где находится офис президента Киргизии, а также освободить из заключения нескольких лидеров оппозиции, в том числе Садыра Жапарова.
6 октября Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги парламентских выборов. Согласно закону, парламентские выборы должны быть назначены ЦИК республики до 6 ноября и проведены в двухмесячный срок.
Байрамов рассказал Лаврову о причинах уничтожения «легитимных военных целей» на территории Армении
Премьер Армении признает отступление армянских сил на двух направлениях карабахской зоны
Ереван отказался от переговоров по Карабаху из-за неприемлемых требований Баку - премьер Армении
Потребители в Азербайджане в январе-сентябре приобрели автобензина и дизтоплива на 1,5 млрд манатов
Новак: спрос на газ вернется лишь в 2022г, избыток предложения СПГ снова возможен в 2025г, роль ФСЭГ возрастает
Нефтяные цены снижаются на опасениях по поводу спроса, Brent - $42,32 за баррель
В Азербайджане за сутки выявлено 369 новых случаев COVID-19
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $417,8
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по обновлению корпоративного сайта банка
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике