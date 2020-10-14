В Кремле обеспокоены тем, как реализуется договоренность о режиме прекращения огня в Карабахе - Песков

Москва обеспокоена тем, как реализуется договоренность о режиме прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли те стороны, которые провели многочасовые переговоры Москве, могут быть удовлетворены тем, как выполняется (договоренность о режиме прекращения огня - ИФ). Здесь, конечно можно выразить только обеспокоенность", - сказал Песков журналистам в среду.

По его словам, в России по-прежнему считают, что боевые действия должны быть остановлены.

"Как можно скорее мы должны перейти к политико-дипломатическим методам урегулирования", - подчеркнул Песков.