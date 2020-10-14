Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 14.10.2020 14:40

В Кремле обеспокоены тем, как реализуется договоренность о режиме прекращения огня в Карабахе - Песков

Москва обеспокоена тем, как реализуется договоренность о режиме прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли те стороны, которые провели многочасовые переговоры Москве, могут быть удовлетворены тем, как выполняется (договоренность о режиме прекращения огня - ИФ). Здесь, конечно можно выразить только обеспокоенность", - сказал Песков журналистам в среду.

По его словам, в России по-прежнему считают, что боевые действия должны быть остановлены.

"Как можно скорее мы должны перейти к политико-дипломатическим методам урегулирования", - подчеркнул Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, КАРАБАХ, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


Похожие новости


Трехсторонней встречи России, Армении и Азербайджана на высшем уровне пока не планируется - Песков Обязательства по ОДКБ на Карабах не распространяются - Кремль Дефицита контактов Москвы с Баку и Анкарой нет - Песков Контактов Путина с Алиевым и Эрдоганом пока не планируется, они состоятся при необходимости - Песков Готовится совместное заявление президентов России, США и Франции по ситуации в Карабахе - Кремль В Москве тщательно анализируют ситуацию в Нагорном Карабахе - Песков

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]