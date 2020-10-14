Китай посоветовал США заняться решением внутренних проблем, а не критиковать СПЧ ООН

Пекин советует США воздержаться от критики избрания КНР, РФ и Кубы в СПЧ ООН и вместо этого - заняться решением собственных внутренних проблем, сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.
"США вышли из Совета ООН по правам человека и стали антагонистами мирового сообщества. Они не в том положении, чтобы критиковать избрание стран в СПЧ ООН. Мы советуем США прекратить распространять политические вирусы, и как следует заняться вопросом прав человека у себя в стране, искоренить расизм, насилие со стороны полицейских и другие их проблемы", - сказал Чжао Лицзянь на брифинге.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее на этой неделе заявил, что избрание таких стран, как Китай, Россия и Куба в Совет по правам человека ООН подтверждает правильность решения США покинуть эту структуру в 2018 году.
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