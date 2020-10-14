Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.10.2020 18:41

Китай посоветовал США заняться решением внутренних проблем, а не критиковать СПЧ ООН

Пекин советует США воздержаться от критики избрания КНР, РФ и Кубы в СПЧ ООН и вместо этого - заняться решением собственных внутренних проблем, сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.

"США вышли из Совета ООН по правам человека и стали антагонистами мирового сообщества. Они не в том положении, чтобы критиковать избрание стран в СПЧ ООН. Мы советуем США прекратить распространять политические вирусы, и как следует заняться вопросом прав человека у себя в стране, искоренить расизм, насилие со стороны полицейских и другие их проблемы", - сказал Чжао Лицзянь на брифинге.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее на этой неделе заявил, что избрание таких стран, как Китай, Россия и Куба в Совет по правам человека ООН подтверждает правильность решения США покинуть эту структуру в 2018 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ООН, ПРАВОЗАЩИТА


Похожие новости


США подготовили новый проект резолюции с ужесточением санкций против КНДР - СМИ США рассчитывают на текущей неделе договориться с Китаем по вопросу о новых санкциях ООН против КНДР - американский постпред Патрушев: благодаря позиции РФ и КНР в СБ ООН удалось предотвратить вторжение в Сирию, добиться уничтожения химоружия МИД Китая подчеркнул необходимость урегулирования сирийского конфликта через СБ ООН Москва и Пекин не допустили принятия в СБ ООН заявления о доступе экспертов Объединенных Наций в район возможной химатаки под Дамаском После принятия резолюции ООН по КНДР Китай призвал все стороны "сохранять хладнокровие"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]