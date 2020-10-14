Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $417,8

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 сентября 2020 года составляет 710,2 манатов ($417,8 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 20,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

При этом среднемесячная номинальная заработная плата на 1 августа 2020 составляла 715,4 манатов ($420,8 по текущему курсу - ИФ-Аз), на 1 июля 2020 года - 720 манатов ($423,5 по текущему курсу - ИФ-Аз).

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 сентября текущего года составило 1 млн 670,9 тыс. человек ( на 1 августа - 1 млн 681,2 тыс.), что на 59,8 тыс. человек или 3,7% больше, чем годом ранее. Из них 902,3 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 768,6 тыс. человек - в частном.

При этом 19,4% работников заняты в сфере образования, 18,3% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,2% - промышленности, 8,3% - строительстве, 8,2% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 6,6% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,5% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,4% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,7% - финансовой и страховой деятельностью, 13% - прочих сферах экономики.

Х.Насирзаде